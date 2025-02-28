Хоккеист СКА Кузнецов получил второе сотрясение мозга за сезон

«Матч ТВ»: хоккеист СКА Кузнецов получил сотрясение мозга в матче с «Куньлунем»

Российский нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Матч состоялся 22 февраля. Кузнецов получил сотрясение, когда когда хоккеист «Куньлуня» Остин Вон ударил ему головой в голову.

«Получилось, что едва восстановившийся после сотрясения мозга Кузнецов получил еще одно сотрясение, уже второе за сезон. Вот такая роковая травма… Соперники сыграли с ним жестко. На следующий день Евгений почувствовал себя хуже, к тому же наложилось ОРВИ», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Это сотрясение мозга стало для Кузнецова вторым за сезон.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом. 28 февраля клуб внес хоккеиста в список травмированных.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 60 игр. 27 февраля коллектив Романа Ротенберга проиграл третью встречу подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственную шайбу забросил канадец Макс Комтуа.

Ранее появилась информация, что Кузнецова расстроили распространяемые слухи о его депрессии.