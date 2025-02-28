«Давай, поднажми»: Овечкин обратился к Дзюбе

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к форварду тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе перед рестартом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его обращение опубликовано в Telegram-канале футбольной команды.

«Привет, Артем, привет всем болельщикам «Акрона». Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон и осталось еще немного до рекорда. Давай, поднажми, я наблюдаю. Удачи в сезоне», — сказал Овечкин.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Первый матч после возобновления РПЛ «Акрон» проведет на выезде и сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Поединок состоится 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что Дзюбу зовут в Казахстан.