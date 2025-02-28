Ротенберг объяснил пропажу шкафчика Кузнецова из раздевалки СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб убрал табличку со шкафчика форварда Евгения Кузнецова из раздевалки команды в связи с его болезнью. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, количество мест для игроков в раздевалке клуба ограничено, из-за чего те игроки, которые не принимают участие в матче, лишаются табличек над шкафчиками.

«В нашей раздевалке висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. В данном случае у нас сейчас только те ребята, кто летит на следующий матч в Минск. На восстановление Кузнецову нужно время, а сколько — не ясно», — заявил Ротенберг.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 60 игр. 27 февраля коллектив Романа Ротенберга проиграл третью встречу подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственную шайбу забросил канадец Макс Комтуа.

Ранее Роман Ротенберг опроверг изгнание Евгения Кузнецова из СКА.