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Биволу не грозит потеря чемпионских поясов

ТАСС: боксеру Биволу не грозит потеря чемпионских поясов
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Matchroom Boxing

Российскому боксеру Дмитрию Биволу не грозит лишение чемпионских поясов, добытых благодаря победе в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя команды Бивола, на подобный шаг руководство федераций, чьи пояса могут согласно правилам оказаться вакантными, пойдет лишь в крайнем случае.

«Сейчас идут переговоры, лишение титулов — это совсем крайняя мера. Дмитрию она сейчас не грозит», — заявили в команде Бивола.

В ночь на 23 февраля Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше с Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее Бивол обошел Бетербиева в списке лучших боксеров.

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