Олимпийский чемпион назвал лучшего российского боксера

Двукратный олимпийский чемпион, кубинский боксер Рониэль Иглесиас назвал Артура Бетербиева лучшим в России. Его слова приводит «Советский спорт».

«В России очень хорошие боксеры, поэтому это очень сложный вопрос. Русская школа сильна, очень богата хорошими боксерами. На мой вкус, топ-3: первый – Бетербиев, второй – Цзю, третий – Алексей Тищенко», — заявил Иглесиас.

23 февраля Бетербиев в 12-раундовом поединке уступил судейским решением Дмитрию Биволу. Бивол выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее Александр Усик отказался смотреть бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.