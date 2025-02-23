Усик отказался смотреть бой Бивола и Бетербиева

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик покинул стадион перед главным боем вечера в Эр-Рияде за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, сообщает Спортс.

Украинский спортсмен ушел из зала, где проходили бои, после проведения со-главного боя мероприятия. До этого Усика пригласили на ринг после победы Агита Кабайела над Чжаном Чжилеем для проведения церемонии награждения немецкого бойца.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.