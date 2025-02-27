Овечкин объяснил свою результативность одним фактором

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил свою стабильность, благодаря которой он забрасывает 30+ шайб в 19 сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова хоккеиста приводит Telegram-канал его команды.

«Партнеры проделывают хорошую работу, выводят меня на бросок. Мне остается только завершить атаку. Думаю, сегодня вратарь думал, что я сделаю передачу на Тома Уилсона. А я решил бросить, и шайба зашла в ворота», — заявил он.

В ночь на 26 февраля «Вашингтон» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, встреча завершилась со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Единственную шайбу «столичных» забросил Овечкин, который отличился на 45-й минуте.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. Россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 28 февраля против «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее Вячеслав Фетисов раскрыл, о чем попросит Овечкина после рекорда.