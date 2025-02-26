Российский теннис ждет массовый исход игроков

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал в интервью ТАСС, что в ближайшее время более десятка профессиональных игроков могут сменить спортивное гражданство.

По его словам, федерация испытывает проблемы с финансированием, из-за чего не всем талантливым теннисистам хватает внимания и поддержки.

«У нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас за рубежом играет тысяча человек, люди могут уйти выступать в другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают». Не менее 20 человек могут уйти», — заявил Тарпищев.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смоли выступить на Олимпиаде 2024 года, пройдя фильтр соответствия принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

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