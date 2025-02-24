В Госдуме рассказали, чего не хватает Овечкину

Для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина идеальной точкой в карьере стало бы выступление на Олимпийских играх. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя достижения Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это ведь политики не хотят видеть россиян на международной арене. Любому политику хочется, чтобы его спортсмены выигрывали на соревнованиях. И если русских не будет, то ряду стран будет легче. Уровень конкуренции падает.

Мне в этом смысле очень нравятся американские болельщики, которые говорят: как возможен мировой хоккей без России? Я видела, кто-то хотел увидеть дрим-тим с Овечкиным в составе, с Сергеем Бобровским, которые бы вышли против американской сборной. Они бы встретились в честном поединке на чемпионате мира, на Олимпийских играх — американские болельщики этого хотят. Они как раз не видят никакой политики.

Я считаю, что если бы такой матч состоялся, в нем была бы исключительно спортивная составляющая. Мир хотел бы уже на ближайшем чемпионате увидеть сборную России и ее возможный матч против США. Именно таких матчей ждут болельщики, они всегда очень интересны. А если бы в составе сборной России был еще и Овечкин — представляете? Еще и в статусе лучшего снайпера в истории НХЛ. Ему 39 лет — ну хорошо, в 40 он выступит на Олимпиаде. Закончить карьеру попыткой стать олимпийским чемпионом было бы для Саши потрясающе. Ему этого титула точно не хватает», — констатировала Журова.

Минувшим вечером «Вашингтон» разгромил на своем льду «Эдмонтон» со счетом 7:3. Овечкин в этой встрече забросил три шайбы, две — во втором периоде, еще одну — в третьем, поразив пустые ворота. Он довел счет своим голам в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Теперь ему остается забросить 12 шайб для того, чтобы повторить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Соответственно, россиянину необходимо 13 голов, чтобы стать лучшим снайпером НХЛ всех времен.

Зимняя Олимпиада — 2026 состоится в итальянских Милан и Кортине-д'Ампеццо. Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что Овечкин не гонится за рекордами.