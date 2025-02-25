В НХЛ ответили, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в марте

В НХЛ не исключили, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в марте

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли предположил, сможет ли российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки уже в марте. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это кажется возможным — может быть, даже вероятным», — сказал Дэйли.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского хоккеиста Гретцки в НХЛ. На счету российского хоккеиста 882 заброшенные шайбы, до повторения рекорда ему осталось 12 голов, а для того, чтобы побить достижение, нужно отличиться 13 раз.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3. В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. В следующем матче «столичные» сыграют с «Калгари» — 26 февраля в 3:00 мск.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вновь вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Овечкин повторил рекорд НХЛ по победным голам в 39 лет.