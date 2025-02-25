«Наравне для него»: представитель Овечкина назвал главные цели хоккеиста

Агент Чистяков: и рекорд Гретцки, и Кубок Стэнли сейчас наравне для Овечкина

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, назвал две главные цели хоккеиста в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, можно сказать, что и рекорд Гретцки, и Кубок Стэнли сейчас наравне для Александра. Команда является открытием чемпионата. Это признают все. Спенсер Карбери проделал потрясающую работу и имеет все шансы получить звание тренера года. И безусловно столь успешная игра помогает Саше и вдохновляет его», — заявил Чистяков.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в НХЛ. На счету российского хоккеиста 882 заброшенные шайбы, до повторения рекорда ему осталось 12 голов, а для того, чтобы побить достижение, нужно отличиться 13 раз.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3. В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. В следующем матче «столичные» сыграют с «Калгари» — 26 февраля в 3:00 мск.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вновь вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Овечкин повторил рекорд НХЛ по победным голам в 39 лет.