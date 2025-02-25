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«Побольше сухарей, Мотя»: «Краснодар» публично обратился к Сафонову

«Краснодар» поздравил голкипера «ПСЖ» Сафонова с днем рождения
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Manon Cruz/Reuters

«Краснодар» в своем официальном Telegram-канале поздравил с днем рождения бывшего голкипера и капитана команды Матвея Сафонова, который сейчас выступает во французском «ПСЖ».

«Выпускнику клубной Академии, нашему экс-капитану сегодня исполняется 26 лет. Желаем Матвею крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и головокружительной карьеры! Побольше сухарей, Мотя!» — написала пресс-служба в публикации.

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Всего на его счету десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов.

Ранее Сафонов заявил, что терял интерес к футболу в России.

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