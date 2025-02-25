Гол экс-футболиста РПЛ помог «Роме» разгромить «Монцу» в чемпионате Италии

«Рома» разгромила» Монцу со счетом 4:0 в 26-м туре чемпионата Италии по футболу

«Рома» разгромила «Монцу» в матче 26-го тура итальянской Серии А.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпико» в городе Рим, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме отличились бельгиец Алексис Салемакерс на 10-й минуте и бывший игрок «Ростова» узбекистанец Эльдор Шомуродов на 32-й минуте. Во втором тайме еще по разу забили испанский защитник Анхелиньо на 73-й минуте и хавбек Брайан Кристанте на 88-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место с 40 очками, «Монца» — на последней, 20-й строчке, с 14 баллами.

В следующем туре «Рома» сыграет с «Комо» на своем поле. Встреча состоится 2 марта. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. «Монца» сразится с «Торино» на домашнем стадионе, эта игра также пройдет 2 марта.

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