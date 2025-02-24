Звезда НХЛ сфотографировался с сыновьями Овечкина

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал совместное фото с сыновьями капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Соответствующее фото россиянин опубликовал у себя в социальных сетях.

На фото канадский форвард «нефтяников» позирует с Сергеем и Ильей Овечкиным.

Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Овечкин в этой встрече забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Александр Овечкин заявил, что не спешит с рекордом Уэйна Гретцки.