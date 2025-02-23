Российская биатлонистка заявила, что будет готовиться к сезону с прицелом на Олимпиаду

Биатлонистка Халили заявила, что готовится к следующему сезону с прицелом на ОИ

Российская биатлонистка Анастасия Халили заявила, что будет готовиться к следующему сезону с прицелом на Олимпийские игры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Впереди чемпионат России, планирую там хорошо выступить. К следующему сезону, конечно, буду готовиться как и прежде, независимо от допуска на международные соревнования. Буду работать и готовиться как к Олимпиаде», — заявила Халили.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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