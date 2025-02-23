Биатлонистка Домрачева оценила рекорд норвежца Бё на чемпионатах мира

Домрачева: не совсем корректно сравнивать медали Бё и Бьорндалена

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из Белоруссии рассказала о реакции на рекорд норвежца Йоханнеса Бё на чемпионатах мира, которой превзошел достижение ее мужа, восьмикратного олимпийского чемпиона Уле‑Эйнара Бьорндалена. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не совсем корректно сравнивать количество наград — еще совсем недавно на чемпионатах мира не разыгрывалось такое число медалей. И Йоханнес, и Уле‑Эйнар заслужили право быть лучшими, но для меня, конечно, Уле‑Эйнар всегда будет номером один», — заявила Домрачева.

16 февраля Бё стал первым в гонке преследования на 12,5 км на первенстве мира в Ленцерхайде (Швейцария). Норвежец преодолел дистанцию за 32 минуты 26,9 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (+8,6), третьим финишировал француз Эрик Перро (+20,8).

Таким образом, и у Бё, и у Бьорндалена стало по четыре победы в спринтерских гонках на чемпионатах мира. Бё выигрывал в 2015, 2019, 2023 и 2025 годах, а Бьорндален — в 2003, 2005, 2007 и 2009.

До этой гонки он делил первое место по личным победам на ЧМ с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом и французом Мартеном Фуркадом.

Также он обновил собственное достижение по общему числу золотых медалей — теперь в активе Бё 22 награды высшего достоинства.

Позднее он еще раз улучшил этот результат до 23 золотых медалей.

Ранее Александра Большунова не допустили до международной гонки.