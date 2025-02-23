Кремлев призвал организовать третий бой между Биволом и Бетербиевым в Москве

Президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал организовать третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Москве. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, он готов вложить любые деньги для того, чтобы провести этот поединок на крупнейшем стадионе страны.

«Третий бой нам нужен. Очень нужен. В «Лужниках» на 100-тысячном стадионе. Согласны? Если вы этого хотите, сколько бы это ни стоило, мы заберем реванш в Москву. Приступим к переговорам», — заявил Кремлев.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее Николай Валуев назвал заслуженной победу Бивола над Бетербиевым.