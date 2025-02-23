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Валуев назвал заслуженной победу Бивола над Бетербиевым

Депутат Валуев назвал заслуженной победу Бивола над Бетербиевым в бою-реванше
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РИА Новости

Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью Sport24 заявил, что Дмитрий Бивол одержал заслуженную победу над Артуром Бетербиевым во втором бою за звание абсолютного чемпиона мира.

По его словам, более молодой боксер смог продемонстрировать доминацию в ринге, контролируя ход поединка на всем его протяжении.

«Мне понравился бой Бивола и Бетербиева! Победа Дмитрия абсолютно заслуженная. Я поэтому и ожидал реванша [потому что болел за Бивола]. Третий бой здесь не просто возможен, а напрашивается!» — заявил Валуев.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее Дмитрий Бивол рассказал о планах после победы над Артуром Бетербиевым.

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