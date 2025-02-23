Шайба разбила лицо комментатору на матче НХЛ

Комментатор Роб Рэй пострадал после попадания шайбы в лицо на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало» и «Рейнджерс». Об этом сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел в концовке первого периода — защитник «Рейнджерс» Уилл Борген попытался выбросить шайбу по борту за пределы своей зоны, но попал в бровь журналисту и рассек ее. Рэй продолжил работу у микрофона, несмотря на травму, сумев быстро остановить кровотечение.

Роб Рэй — бывший хоккеист, который сыграл в НХЛ 15 сезонов, считаясь одним из самых жестких игроков в истории лиги.

Матч «Баффало» — «Рейнджерс» завершился крупной победой хозяев со счетом 8:2. После этой игры «Сейбрз» набрали 51 очко, сохранив за собой последнее место в турнирной таблице Восточной конференции лиги. Нью-йоркский клуб с активом в 58 очков занимает 11-е место на Востоке.

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