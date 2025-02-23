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Стало известно, согласен ли Бивол дать реванш Бетербиеву

Бивол согласился дать реванш Бетербиеву после поражения в бою за титул чемпиона
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Hamad I Mohammed/Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью «Ушатайке» после победы над Артуром Бетербиевым во втором бою за звание абсолютного чемпиона мира заявил, что не прочь в третий раз выйти в ринг против своего соперника.

По его словам, проведение очередного боя-реванша было бы правильным шагом.

«Дать реванш Бетербиеву? Да не проблема вообще. Если будет предложение, то надо это делать, конечно. Это было бы правильно. Но здесь не все зависит от меня» — заявил Бивол.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее стало известно, как искусственный интеллект рассудил бой Бивола и Бетербиева.

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