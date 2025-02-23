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Стало известно, почему Бетербиев не стал жать руку Биволу после поражения

Бетербиев объяснил отказ пожимать руку Биволу предстоящей встречей в ринге
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Hamad I Mohammed/Reuters

Российский боксер Артур Бетербиев после поражения во втором бою за звание абсолютного чемпиона мира против Дмитрия Бивола не стал пожимать руку оппоненту, потому что ожидает проведения третьего противостояния. Об этом на пресс-конференции после боя рассказал победивший спортсмен.

По словам Бивола, Бетербиев объяснил отказ жать руку уважительно, без пренебрежения.

«У нас был еще один разговор, он подошел, но сказал: «Сейчас руку жать не буду, потому что у нас будет третий бой». Он сказал нормально, на уважении, без высокомерия. Нет проблем», — заявил Бивол.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее Александр Усик отказался смотреть бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

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