Три очка Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон» со счетом 6:3 в НХЛ, Мичков набрал три очка

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Веллс Фарго Центр» в Филадельфии, завершилась с результатом 6:3 в пользу хозяев. Уже на третьей минуте встречи счет в матче открыл российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Также он стал ассисентом в третьей и четвертой шайбе команды — с его передач забили канадцы Шон Кутюрье и Оуэн Типпетт.

Выступающий за «Филадельфию» россиянин Андрей Кузьменко отметился одной результативной передачей, а Василий Подколзин из «Эдмонтона» баллов в этой встрече не набрал.

«Эдмонтон» набрал 72 очка в 56 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Филадельфия» с 57 баллами за 58 игр идет на 13-й строчке Восточной конференции.

В следующем матче «Эдмонтон» 23 февраля сыграет с «Вашингтоном», а «Миннесота» 26-го числа проведет матч против «Питтсбурга».

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