Российский лыжник нашел недостаток на сборах в Италии

Российский лыжник Арсений Власов в интервью «Чемпионату» заявил, что на учебно-тренировочном сборе в Италии в столовой не подавали кашу.

По его словам, на сборах в России он привык завтракать кашей.

«Я привык, что на завтрак всегда есть каша, а там ее не было! Пришлось заменить кашу на гранолу с йогуртом, плюс брал бутерброд с сыром. И так каждый день. Пасту итальянскую брали на обед всегда, но я удивился, что ни разу не было пиццы!» — заявил Власов.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов вернулся в Россию.