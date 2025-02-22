Зобнин рассказал, когда у него заканчивается контракт со «Спартаком»

Зобнин заявил, что у него заканчивается контракт со «Спартаком» в 2026 году

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин в интервью «Матч ТВ» заявил, что его контракт с клубом истекает по окончании сезона-2025/26.

По его словам, о вопросе продления трудового соглашения нужно спрашивать у руководства клуба.

«У меня с контрактом все хорошо, он до 2026 года, еще полтора года. Я футболист, выполняю условия контракта, все остальные вопросы не ко мне», — заявил Зобнин.

Зимняя пауза в Российской премьер-лиге продлится до конца февраля. «Краснодар» в первом туре после возобновления сыграет с «Крыльями Советов» 1 марта, «Зенит» в тот же день сразится с московским ЦСКА, а «Спартак» 2 числа примет «Оренбург».

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

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