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Названы участники Кубка Первого канала по фигурному катанию

Объявлен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию — 2025
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Александр Вильф/РИА Новости

Организаторы Кубка Первого канала по фигурному катанию объявили состав участников, которые выступят на турнире. Список опубликован в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

Девушки: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов.

Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Екатерина Миронова / Евгений Устенко.

Участники были определены по максимальному количеству баллов, которые спортсмены набирали в течение сезона — на этапах Гран-при, чемпионате России и финале Гран-при. Еще по одному представителю мужского и женского одиночного катания будет выбрано по итогам голосования среди болельщиков. Турнир состоится в Челябинске с 15 и 16 марта.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла сроки, когда ISU примет решение по российским фигуристам на ОИ.

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