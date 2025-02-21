«Почему нет?» В России заявили, что Овечкин может догнать Гретцки в этом сезоне

Форвард Кузнецов заявил, что Овечкин может побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов признался, что верит в то, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем сезоне. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я думаю, да. Почему нет-то? Игры еще есть, если все нормально будет, если фарт будет, то все будет. Если уж не получится, то подождем еще лето, ничего страшного», — отметил Кузнецов.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 22 февраля против «Питтсбургом», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, кому Овечкин уступил звание лучшего хоккеиста XXI века.