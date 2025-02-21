Малкин заявил, что его слова об отказе играть в России неправильно поняли

Хоккеист Малкин не исключил своего возвращения в Россию в 2026 году

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что не совсем корректно высказался о том, что не будет играть в России после завершения карьеры в НХЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, после завершения текущего контракта он при определенных обстоятельствах может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Мысль моя заключалась в том, что у меня контракт с «Питтсбургом» до 2026 года. Я хочу доиграть его до конца. Тогда мне будет 40 лет. Я бы не хотел заканчивать карьеру, просто отбывая номер и занимая чье-то место на льду. Но если у меня в 2026 году будут силы и желание, и я почувствую, что еще в хоккее что‑то могу, то обязательно рассмотрю возможность вернуться в Магнитогорск», — заявил Малкин.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

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