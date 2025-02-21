Стал известен лучший игрок Турнира четырех наций по хоккею

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон признан лучшим игроком Турнира четырех наций по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ходе турнира 29-летний форвард провел четыре игры и забросил четыре шайбы.

В финальном матче команда под руководством Джона Купера оказалась сильнее сборной США. Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден» и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились, помимо Натана Маккиннона, Сэм Беннетт и Конор Макдэвид, оформивший победную шайбу в дополнительное время. У проигравшей сборной отличились Брэди Ткачук и Джейк Сандэрсон.

Турнир четырех наций прошел с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем, помимо сборных США и Канады, принимали участие национальные сборные Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнования.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Трюдо затроллил Трампа после победы Канады над США в финале Турнира четырех наций.