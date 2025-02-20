В английском футбольном клубе начали экономить на еде

The Telegraph: В «Манчестер Юнайтед» начали экономить на канцтоварах и еде

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал активно сокращать расходы после прихода нового совладельца Джима Рэтклиффа. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что в команде начали экономить на канцелярских товарах, а также на еде в столовой. Сотрудники клуба должны контролировать количество заказываемых шурупов, чтобы избежать лишних заказов. Также порции в столовой стадиона «Олд Траффорд» стали меньше, разнообразие в меню сократилось, а повара отказывают в добавке, боясь получить выговор.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 61 очко. Второе место занимает «Арсенал», имея в активе 53 балла, замыкает тройку сильнейших «Ноттингем Форест», набрав 47 баллов. «Манчестер Юнайтед» идет на 15 месте, набрав 29 очков.

В следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» померится силами в гостях с «Эвертоном». Матч пройдет 22 февраля и начнется в 15:30 по московскому времени.

Ранее «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.