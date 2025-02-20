Оздоев выйдет в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы

Оздоев с первых минут появится в игре ПАОКа в Лиге Европы

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против румынской «Стяуа».

Встреча пройдет в Румынии на национальном стадионе в городе Бухарест. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен словенец Матей Юг.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра в этой паре завершилась со счетом 2:1 в пользу «Стяуа». Оздоев в этой встрече также выходил на поле — он появился на 69-й минуте вместо французского хавбека Суалихо Мейте.

Российский нападающий Федор Чалов, так же, как и в первой встрече, остался на скамейке запасных.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Румынии высказались о возвращении России на международные турниры.