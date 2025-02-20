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Стали известны результаты опроса по поводу возвращения россиян на международные старты

Половина участников Кубка мира по лыжным гонкам против возвращения россиян
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Павел Бедняков/РИА Новости

Главный тренер сборной Австралии по лыжным гонкам Алексей Соцков рассказал, что половина участников Кубка мира по лыжам высказались против возвращения россиян по итогам опроса комиссии спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS). Его слова приводит «Чемпионат».

«Примерно месяц назад представитель комиссии FIS проводил опрос на тему возможного возвращению россиян на Кубок мира. Результаты таковы: 50% против допуска русских. Многие в личных разговорах высказались против возвращения конкретных спортсменов», — заявил Соцков.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее сообщалось, что FIS не учитывает выступление Александра Большунова в Италии в вопросе возвращения россиян.

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