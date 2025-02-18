Выступление Большунова в Италии не влияет на вопрос возвращения России

FIS не учитывает выступление Большунова в Италии в вопросе возвращения россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не принимает во внимание участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии в вопросе возвращения российских лыжников на международную арену. Заявление организации приводит ТАСС.

«Это было частное мероприятие, а не соревнование, санкционированное FIS. Таким образом, такого понятия, как «прецедент», быть не может, учитывая, что данное мероприятие не регулируется правилами и регламентами FIS», — указано в сообщении.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее стало известно, когда Большунов вернется в Россию.