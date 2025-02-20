Медведев снялся с турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев покинул турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, досрочно завершив матч против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Первый сет, который продолжался 31 минуту, завершился со счетом 6:3 в пользу канадца. За это время Медведев совершил два эйса, допустил одну двойных ошибки и не заработал ни одного брейк-поинта. Оже-Альяссим сделал четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из трех.

После этого, Медведев отказался от продолжения борьбы по состоянию здоровья.

В матче 1/2 финала Оже-Альяссим сыграет еще с одним россиянином — Андреем Рублевым, который ранее обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее российская теннисистка удивилась сроку дисквалификации Янника Синнера за допинг.