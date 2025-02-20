«Секунду проспал, и все»: российский защитник НХЛ об Овечкине

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал о том, насколько тяжело играть против российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в защите. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ты вроде рядом с ним, как бы его держишь. А вот буквально секунду проспал, и все — шайба в воротах. Она всегда в воротах оказывается почему-то. Понятно, что в игре тяжело держать фокус всегда на 100%. Но один раз проспал, и Овечкин сразу забивает. И всегда по девяткам стреляет», — отметил он.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 22 февраля против «Питтсбург Пингвинз», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, кому Овечкин уступил звание лучшего хоккеиста XXI века.