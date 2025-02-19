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«Дурно пахнет»: легендарная теннисистка — о допинг-деле первой ракетки мира

Легенда мирового тенниса Навратилова назвала дурнопахнущим допинг-дело Синнера
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Global Look Press

Бывшая чешская теннисистка Мартина Навратилова в социальных сетях раскритиковала решение об отстранении первой ракетки мира Янника Синнера за употребление стероидов на три месяца.

По ее словам, подобное решение вызывает лишь насмешку со стороны честных спортсменов.

«Это все дурно пахнет, я считаю. Мы стараемся не допускать допингистов… А Янник Синнер не такой… Трехмесячная дисквалификация никому не поможет. По крайней мере, Синнер отправится в вынужденный отпуск», — заявила Навратилова.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года. Такое решение приняло Международное антидопинговое агентство (WADA), объявившее, что пришло к соглашению с теннисистом по его делу.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

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