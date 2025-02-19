За кричалку «СКА — позор российского хоккея» оштрафовали еще один клуб КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала череповецкую «Северсталь» за фанатскую кричалку «СКА — позор российского хоккея», которая прозвучала с трибун во время матча регулярного чемпионата против петербургской команды 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кричалка «СКА — позор российского хоккея», которую КХЛ посчитала оскорбительной, была исполнена болельщиками «рысей» в концовке третьего периода при счете 4:3 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

«Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Северсталь» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится в заявлении лиги.

Поединок завершился победой петербургского клуба со счетом 5:3. До этого матча болельщики еще двух клубов скандировали эту кричалку — «Спартака» и «Локомотива». После этого КХЛ оштрафовала обе команды за использование оскорбительных высказываний.

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