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За кричалку «СКА — позор российского хоккея» оштрафовали еще один клуб КХЛ

КХЛ оштрафовала «Северсталь» за кричалку «СКА — позор российского хоккея»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала череповецкую «Северсталь» за фанатскую кричалку «СКА — позор российского хоккея», которая прозвучала с трибун во время матча регулярного чемпионата против петербургской команды 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кричалка «СКА — позор российского хоккея», которую КХЛ посчитала оскорбительной, была исполнена болельщиками «рысей» в концовке третьего периода при счете 4:3 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

«Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Северсталь» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится в заявлении лиги.

Поединок завершился победой петербургского клуба со счетом 5:3. До этого матча болельщики еще двух клубов скандировали эту кричалку — «Спартака» и «Локомотива». После этого КХЛ оштрафовала обе команды за использование оскорбительных высказываний.

Ранее сообщалось, что сборная США по хоккею хочет пригласить Дональда Трампа на игру с Канадой.

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