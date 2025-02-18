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В России впервые пройдет авторитетная премия в мире смешанных единоборств

21 февраля в Сочи состоится премия UDAR AWARDS 2024
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Пресс-служба Fight Nights

Первый турнир по смешанным единоборствам (ММА) промоушена Fight Nights в этом году пройдет в Сочи, сообщает пресс-служба организации.

Турнир пройдет в Сочи на стадионе RED ARENA 21 февраля. В главном бою вечера состоится реванш между Дмитрием Бикревым и Гойти Дазаевым. В рамках вечера боев ММА также впервые состоится церемония награждения UDAR AWARDS 2024, самой авторитетной премии в мире российских единоборств.

В со-главном бою Александр «Тигр» Сарнавский выступит против Адриано Мартинса. В случае победы Сарнавский приблизится к реваншу с чемпионом промоушена Ахмедом Алиевым. Также в карде сойдутся Бабули «Ингушский Халк» Цолоев и Армен Торосян. Цолоев в случае победы получит шанс на проведение титульного поединка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Ведущие мировые промоушены смешанных единоборств (One FC, UFC, Bellator) не стали прислушиваться к МОК и продолжил допускать россиян к боям.

Ранее боец UFC рассказал, что его боится Ислам Махачев.

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