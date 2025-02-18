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Дом чемпиона мира ограбили в Лос-Анджелесе на полмиллиона долларов

TMZ: в Лос-Анджелесе дом Жиру ограбили на 500 тысяч долларов
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Twitter «Челси»

Дом футболиста «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру подвергся ограблению в США, сообщает TMZ.

По информации источника, ограбление произошло 5 февраля. О том, что в дом проникли посторонние, заявила супруга футболиста, которая обнаружила разбитое окно. По ее словам, у семьи футболиста украли несколько ценных вещей, включая более десяти мужских часов. Общий ущерб составил около $500 тыс.

Полицейское управление Лос-Анджелеса проинформировало, что расследование произошедшего инцидента все еще ведется.

Жиру перешел в американский клуб из «Милана» в 2024 году. За итальянский клуб он выступал на протяжении трех лет. Также в своей карьере он играл «Челси», «Арсенал», «Тур», «Монпелье», «Истр» и «Гренобль».

В составе сборной Франции — участник двух чемпионатов Европы (2012 и 2020) и чемпионата мира 2014, а также чемпион мира 2018. Он — серебряный призер чемпионата мира 2022 и чемпионата Европы 2016, бронзовый призер чемпионата Европы 2024. Футболист — лучший бомбардир в истории сборной Франции, на его счету 57 голов.

Ранее голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о сложностях после переезда во Францию.

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