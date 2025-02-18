«Монстр»: звезда НХЛ об Овечкине

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дарюс Каспарайтис, который в 1992 году в составе Объединенной команды выиграл золото зимних Олимпийских игр, восхитился игрой российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит RG.

«У него потрясающие природные способности. Он очень силен. Я до сих пор не понимаю, как его можно победить на льду. Он просто машина. Эрик Линдрос не казался мне таким большим, каким Овечкин кажется сейчас. Монстр», — заявил он.

Каспарайтис и Овечкин тренируются вместе во время паузы в НХЛ из-за Турнира четырех наций.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее чемпион мира раскрыл, чего не стоит делать Овечкину.