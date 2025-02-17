«Ноль, даже минус»: экс-игрок сборной России о жизни в Англии

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов признался, что ему не понравилась жизнь в Англии. Его слова приводит Sport24.

«Естественно, в Англии есть положительные моменты: там есть люди, которые живут своей английской традицией, а это хорошо — они молодцы, еще есть своя архитектура, что тоже хорошо, есть особенный язык. Но нет чего-то такого, в чем Англия лучше России. Ноль таких моментов, даже сказал бы минус», — заявил он.

Билялетдинов — обладатель премии «Первая пятерка» 2005 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Игрок начал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет. В 2009 году перешел в английский «Эвертон» и, проведя в составе «ирисок» 77 матчей, в 2012 году был куплен «Спартаком», но не смог закрепиться в московской команде. Также он играл в «Анжи», «Торпедо» и «Рубине».

Билялетдинов завершил карьеру в 2018 году. С 2024 года он работает тренером академии в «Локомотиве».

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