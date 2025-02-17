Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ноль, даже минус»: экс-игрок сборной России о жизни в Англии

Экс-игрок Билялетдинов: нет чего-то такого, в чем Англия лучше России
close
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов признался, что ему не понравилась жизнь в Англии. Его слова приводит Sport24.

«Естественно, в Англии есть положительные моменты: там есть люди, которые живут своей английской традицией, а это хорошо — они молодцы, еще есть своя архитектура, что тоже хорошо, есть особенный язык. Но нет чего-то такого, в чем Англия лучше России. Ноль таких моментов, даже сказал бы минус», — заявил он.

Билялетдинов — обладатель премии «Первая пятерка» 2005 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Игрок начал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет. В 2009 году перешел в английский «Эвертон» и, проведя в составе «ирисок» 77 матчей, в 2012 году был куплен «Спартаком», но не смог закрепиться в московской команде. Также он играл в «Анжи», «Торпедо» и «Рубине».

Билялетдинов завершил карьеру в 2018 году. С 2024 года он работает тренером академии в «Локомотиве».

Ранее появилась информация об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами