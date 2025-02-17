«У меня была травма»: Овечкин высказался о достижении одного из рекордов НХЛ

Овечкин об отметке в 1500 матчей в НХЛ: никогда нельзя загадывать

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не хочет загадывать, сможет ли сыграть 1500 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать!» — заявил Овечкин.

На сегодняшний момент на счету Овечкина 1465 игр в НХЛ.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее чемпион мира раскрыл, чего не стоит делать Овечкину.