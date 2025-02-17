Губерниев эмоционально выступил после запрета Большунову участвовать в гонке в Италии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что некоторые отечественные СМИ, освещающие результаты лыжника Александра Большунова, не проявляют никакого интереса непосредственно к спорту.

По его словам, большинство СМИ интересует лишь хайп и пиар, а не спортивные достижения.

«Звонили из одной якобы авторитетной как бы газеты. Спрашивают про Большунова, его не допустили бежать какую-то гонку в Европе! Вопросы, вопросы… И еще один - а где Большунов будет бегать? В Казани, на чемпионате страны, приезжайте! Там Большунов, лыжники, ЧР. Но не приедут из газетки этой ибо им лыжи наши, Большунов, другие спортсмены, ЧР, нахрен не нужны!!!! Дешевый хайп нужен!» — написал Губерниев.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic. Он преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

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