Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос»

Первый гол Неймара после возвращения в «Сантос» принес победу над «Агуа Сантой»

Бразильский нападающий Неймар впервые забил за «Сантос» после своего возвращения в клуб спустя 12 лет.

Игрок вышел в стартовом матча Campeonato Paulista с «Агуа Сантой». Поединок завершился с результатом 3:1. Форвард отметился реализованным на 14-й минуте игры пенальти, а также одной голевой передачей.

Неймар — выпускник академии команды, он выступал за основу «Сантоса» с 2009 по 2013 год.

28 января стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что трансфер талантливого бразильца в ЦСКА сорвался.