Медведев обошел Джоковича в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся на две строчки в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Спортсмен поднялся с восьмой позиции на шестую, опередив серба Новака Джоковича и австралийца Алекса де Минора.

Лидирующая пятерка осталась без изменений: Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц и Каспер Рууд последовательно занимают места с первого по пятое.

15 февраля Медведев завершил выступление на турнире в Марселе, уступив в полуфинале сербу Хамаду Меджедовичу, который является 96-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 1 час 13 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу серба.

За время поединка Медведев совершил две подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти. На счету Меджедовича семь эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из десяти.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее Евгений Кафельников призвал бойкотировать матчи против Янника Синнера.