«Ювентус» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

«Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 1:0 в матче чемпионата Италии

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл «Интер».

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц» в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил португальский нападающий Франсишку Консейсау на 74-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает второе место, набрав 54 очка. Первое место занимает «Наполи», имея в активе 56 баллов, замыкает тройку сильнейших «Аталанта», набрав 51 балл. «Ювентус» идет на четвертом месте, набрав 46 очков.

В следующем туре «Интер» сыграет дома с «Дженоа». Встреча состоится 22 февраля. Команды выйдут на поле в 22:45 по московскому времени.

«Ювентус» померится силами на чужом поле с «Кальяри». Матч пройдет 23 февраля. Начало запланировано на 22:45 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Матвей Сафонов дал интервью на французском языке.