Российский лыжник не понимает ажиотажа вокруг участия Большунова в международной гонке

Коростелев удивился ажиотажу вокруг участия Большунова в гонке в Италии

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не понимает ажиотажа вокруг участия Большунова в гонке в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он готовится к чемпионату России через такие старты. Внимание норвежских журналистов я понимаю. Тот ажиотаж, который был вызван у нас, я не понимаю. Он молодец, привлек внимание, сделал шумиху, к нему вообще вопросов по сути нет», — заявил Коростелев.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic. Он преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее Большунова не допустили до международной гонки.