Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четырехкратный чемпион «Дакара» согласился на ампутацию ноги после тяжелой аварии

Четырехкратному чемпиону «Дакара» Бомелю ампутируют ногу после тяжелой аварии
close
IMAGO/Paulo Maria/Global Look Press

Четырехкратный победитель ралли-марафона «Дакар» Матье Бомель рассказал, что ему ампутируют правую ногу после тяжелой аварии. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Я чувствую себя намного лучше. Но должен сообщить, что мне ампутируют правую ногу. У меня будет полностью новая карбоновая система на ноге, но это будет не моя нога. Также мне предстоят две операции, чтобы привести в порядок мою левую ногу», — рассказал Бомель.

В январе, во время участия в Ралли Монте-Карло, Бомель помогал сопернику воспользоваться эвакуатором. В этот момент в него въехал другой автомобиль. В результате спортсмен получил переломы обеих ног.

49-летний Бомель до 2024 года был штурманом катарца Нассера Аль-Аттия, вместе с которым четырежды выиграл «Дакар» — в 2015, 2019, 2022 и 2023 годах. Несмотря на предстоящую ампутацию, он планирует выступить на следующем «Дакаре».

В начале января 2023 года олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Позже ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Костомаров перечислил поводы для счастья после ампутации рук и ног.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами