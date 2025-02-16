Четырехкратный чемпион «Дакара» согласился на ампутацию ноги после тяжелой аварии

Четырехкратный победитель ралли-марафона «Дакар» Матье Бомель рассказал, что ему ампутируют правую ногу после тяжелой аварии. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Я чувствую себя намного лучше. Но должен сообщить, что мне ампутируют правую ногу. У меня будет полностью новая карбоновая система на ноге, но это будет не моя нога. Также мне предстоят две операции, чтобы привести в порядок мою левую ногу», — рассказал Бомель.

В январе, во время участия в Ралли Монте-Карло, Бомель помогал сопернику воспользоваться эвакуатором. В этот момент в него въехал другой автомобиль. В результате спортсмен получил переломы обеих ног.

49-летний Бомель до 2024 года был штурманом катарца Нассера Аль-Аттия, вместе с которым четырежды выиграл «Дакар» — в 2015, 2019, 2022 и 2023 годах. Несмотря на предстоящую ампутацию, он планирует выступить на следующем «Дакаре».

В начале января 2023 года олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Позже ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Костомаров перечислил поводы для счастья после ампутации рук и ног.