Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Ламию» в чемпионате страны

ПАОК разгромил «Ламию» в матче 23-го тура чемпионата Греции по футболу.

Встреча завершилась со счетом 7:0.

В первом тайме ПАОК отличился дважды: на 25-й минуте забил Мбвана Самата, а на 37-й — Яннис Константелиас. Во второй половине он оформил хет-трик, забив на 51-й и 58-й минутах. На 70-й минуте на поле появился российский нападающий Федор Чалов. Он смог отличиться практически сразу — на 72-й минуте он забил пятый гол команды. В конце встречи еще два гола забили Андрия Живкович на 86-й и Шола Шоретире на 90+2-й минутах.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что «Реал» может сменить лигу.