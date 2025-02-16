Сафонов отыграл на ноль и помог «ПСЖ» одолеть «Тулузу» в чемпионате Франции

«ПСЖ» обыграл «Тулузу» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла в Тулузе на стадионе «Мунисипаль» и завершилась с результатом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в этой встрече забил хавбек парижан Фабиан Руис на 52-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, который пополнил состав парижской команды летом 2024 года, появился на поле в стартовом составе. Он сделал четыре сейва и завершил поединок на ноль.

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия, перешедший в столичный клуб в это зимнее трансферное окно, также вышел в стартовом составе. Результативными действиями он не отметился.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Тулуза» располагается на десятой строчке — у них 27 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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