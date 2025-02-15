В «Динамо» расcказали о пожизненной травме экс-игрока команды

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что немецкий экс-игрок команды Максимилиан Филипп получил пожизненную травму руки, застудив нерв в самолете. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В Москве сделали три операции и столько же в Германии. Но руку не смогли восстановить. До сих пор кисть вот так висит. Представьте, как он бегает. Как умудрился? Облокотился в самолете, задремал. Проснулся — не чувствует руку», — рассказал Орещук.

Филипп перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» за €20 млн — этот трансфер стал самым дорогим в истории «бело-голубых». В составе московской команды он провел 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

Сейчас немец выступает за «Фрайбург», который в турнирной таблице немецкой Бундеслиги занимает промежуточное седьмое место. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €1 млн.

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